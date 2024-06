By-elections will be held on 4 assembly seats in West Bengal : पश्चिम बंगाल में 4 विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने उम्मीदवारों की सोमवार को घोषणा की जिनमें कल्याण चौबे और 3 नए चेहरे शामिल हैं। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) पहले ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। इसकी मतगणना 13 जुलाई को होगी।