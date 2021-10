चीन का नया लैंड बाउंड्री कानून भारत के लिए खतरे की घंटी, नदियों का पानी रोकने का खतरनाक प्लान

बुधवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि चीन द्वारा नया कानून बनाने का फैसला एकतरफा है और उससे सीमा प्रबंधन पर मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्था के साथ-साथ सीमा से जुड़े सवालों पर असर पड़ सकता है। इस तरह के एकतरफ़ा क़दम को भारत स्वीकार नहीं करेगा। सीमा से जुड़े सवाल और एलएसी पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच व्यवस्था पहले से ही है और इसमें किसी भी तरह के एकतरफ़ा बदलाव को भारत स्वीकार नहीं करेगा।

इस कानून में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य परिषद के संबंधित विभागों और सीमा से लगे प्रांतों व प्रदेशों की विभिन्न स्तरीय सरकारों को कदम उठाकर सीमा पर स्थित नदी (झील) के बहाव की दिशा स्थिर करना और संबंधित संधि के मुताबिक नदी के पानी का संरक्षण और उचित प्रयोग करना चाहिए। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत इस कानून को समझने में चूक गया है और सीमा पार के पानी पर संप्रभुता के दावे का मतलब है कि पीआरसी को जितना चाहें उतना साझा जल रोकने का अधिकार होगा या सरल शब्दों में इस कानून के जरिए चीन अपने क्षेत्र में बहने वाली नदियों के पानी के बहाव को रोक सकता है। सबसे चिंताजनक बात है कि यह कानून तिब्बत जैसे पीआरसी के क्षेत्र से बहने वाले के कब्जे सीमा पार नदी के जल तक फैला हुआ है। कानून की शब्दावली के अनुसार पीआरसी की सीमाओं के भीतर उत्पन्न होने वाली अंतरराष्ट्रीय नदियों का साझा जल 'आंतरिक जल' है।

WEAK, CONFUSING STATEMENT: India's foreign ministry rightly calls PRC's new land boundary law a "unilateral move." But, at a time when is facing PRC's border aggression, it says that the move will "have no bearing" on bilateral arrangements including to keep border "peace." pic.twitter.com/YAxqtF3Xsc