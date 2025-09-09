मंगलवार, 9 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , मंगलवार, 9 सितम्बर 2025 (13:09 IST)

मुख्‍यमंत्री फडणवीस ने किया वेबदुनिया के इमर्सिव पेज का लोकार्पण

Webdunia Hindi and Marathi immersive page launched
Webdunia Hindi and Marathi immersive page launched: मराठी पत्रकार संघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने वेबदुनिया हिन्दी और मराठी पोर्टल के विशेष इमर्सिव पेज का लोकार्पण किया। दोनों भाषाओं के यह पेज मुख्‍यमंत्री फडणवीस पर ही केन्द्रित है। इसमें उनके व्यक्तित्व और उपलब्धियों के बारे में खास जानकारियां हैं। इस अनूठे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य पाठकों को अधिक आकर्षक, सहज और जानकारीपूर्ण सामग्री प्रदान करना है। इस अवसर पर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री मंगल प्रभात लोढा भी मौजूद थे।
 
वेबदुनिया के मुख्य संपादक एवं एडिटोरियल हेड संदीप सिंह सिसोदिया ने इस अवसर पर कहा कि कहा कि हमारे करोड़ों पाठकों और दर्शकों के लिए यह एक जानकारीपूर्ण और अनोखी प्रस्तुति है। हम आने वाले समय में प्रमुख राजनीतिज्ञ एवं गणमान्य व्यक्तित्वों से संबंधित और भी रोचक व उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करेंगे। इससे पाठकों को देश-दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों और व्यक्तित्वों के बारे में बेहतर जानकारी मिल सकेगी। 
 
उन्होंने कहा कि यह पहल डिजिटल पत्रकारिता में वेबदुनिया न्यूज पोर्टल का नवाचार और गुणवत्ता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सामग्री को सहज, रोचक और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत करता है। उन्होंने मुख्‍यमंत्री फडणवीस को भी वेबदुनिया के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। कार्यक्रम में वेबदुनिया मराठी की सहायक संपादक सुश्री रूपाली बर्वे भी मौजूद थीं। 
 
फडणवीस को विशेष पुरस्कार : मराठी पत्रकार संघ द्वारा सोमवार को आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने ‘फ़ीनिक्स विशेष पुरस्कार’ प्रदान किया। इस अवसर पर फडणवीस के जीवन पर आधारित वीडियो पुस्तक ‘फ़ीनिक्स’ का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि फ़ीनिक्स पुरस्कार ने उनकी कार्य करने की शक्ति और पद की जिम्मेदारी निभाने के संकल्प को दोगुना कर दिया है।
 
उन्होंने मराठी पत्रकार संघ और संपादक मंडल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकार और राजनेता लोकतंत्र की गाड़ी के दो पहिए हैं। उन्होंने इस अवसर पर पत्रकारिता की स्वतंत्रता को लोकतंत्र के लिए आवश्यक बताते हुए पत्रकारों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार के सहयोग का आश्वासन दिया।
 
फडणवीस ने कोविड के बाद पत्रकारिता के बढ़ते कठिनाई भरे दौर का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार लोकतंत्र के इस स्तंभ को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने जलयुक्त शिवार योजना में ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ के कार्यकर्ताओं के योगदान और श्री श्री रविशंकर जी के मार्गदर्शन की सराहना की। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर, मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा, मराठी पत्रकार संघ के संयोजक और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
Edited by: Vrijendar Singh Jhala 
