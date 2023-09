खालिस्तानी गठजोड़ और गैंगस्टर पर कसेगा शिकंजा, केंद्रीय एजेंसियां बना रही हैं रणनीति

Will tighten the noose on Khalistani nexus and gangsters : केंद्र सरकार ने गैंगस्टर और खालिस्तानी गठजोड़ पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इसके लिए अगले माह दिल्ली में बड़ी बैठक आयोजित होने वाली है। कई केंद्रीय एजेंसियों के मुखिया इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक गैंगस्टर और खालिस्तानी गठजोड़ पर कार्रवाई करने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी।

खबरों के मुताबिक, 5 और 6 अक्टूबर को होने वाली इस बैठक को एनआईए द्वारा आयोजित किया जा रहा है। बैठक में रॉ प्रमुख, आईबी प्रमुख और देशभर के एटीएस प्रमुख भाग लेंगे। भारतीय इंटेलिजेंस और जांच एजेंसियों की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब कनाडा में भारत विरोधी खालिस्तानी नेटवर्क की गतिविधियां सामने आई हैं।





खालिस्तानी आतंक और गैंगस्टर्स के नेटवर्क के खात्मे के लिए केंद्रीय एजेंसियां अब एक्शन मोड में हैं। इसके लिए NIA, RAW, ATS और IB की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। जांच और इंटेलिजेंस एजेंसियों की बैठक को लेकर दावा ये भी किया जा रहा कि आतंकी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए बड़ी कार्रवाई की योजना पर प‍हले से ही काम किया जा रहा है।





दरअसल, जस्टिन ट्रूडो सरकार वोट बैंक की राजनीति में भारत की मांगों को अनदेखा करते हुए खालिस्तानियों को समर्थन दे रही है। यही कारण है कि केंद्रीय एजेंसियां इन पर बड़ी कार्रवाई को लेकर रणनीति बना रही हैं।

Edited By : Chetan Gour