ड्रग्स-रेप केस में फंसे मछली परिवार के रसूख पर चला बुलडोजर, 3 मंजिला कोठी को किया जमींदोज

भोपाल। राजधानी में ड्रग्स और कॉलेज की लड़कियों से रेप और ब्लैकमेलिंग के आरोप में फंसे मछली परिवार के रसूख को ध्वस्त करने के लिए आज जिला प्रशासन ने उसकी तीन मंजिला आलीशॉन कोठी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। गुरुवार सुबह प्रशासन के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ कोकता इलाके में हथाईखेड़ा में बनी मछली परिवार की तीन मंजिला कोठी पर पहुंचे और एक साथ चार बुलडोजरों से कोठी को धवस्त करने की कार्रवाई शुरु की।





मछली परिवार के आपराधिक इतिहास और क्षेत्र में रसूख को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान वैसे तो मछली परिवार का कोई सदस्य मौके पर मौजूद नहीं रहा, लेकिन क्षेत्रीय लोगों की भारी भीड़ मौके पर मौजूद रही, जिसके चलते हालात को मद्देनजर रखते हुए भारी सुरक्षा बल मौके पर तौनात किया गया है। आज प्रशासन की कार्रवाई का पहले कुछ स्थानीय लोगों जिसमें महिलाएं भी शामिल थे ने विरोध करना शुरु किया लेकिन प्रशासन के कड़े रूख और समझाइश के बाद सभी वहां से रवाना हो गए। मौके पर शहर के 8 थानों से लगभग 200 महिला एवं पुलिसकर्मियों की क्षेत्र में तैनाती की गई थी।





वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि बुलडोजर एक्शन की पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत की गई। प्रशासन ने पहले ही परिजन को नोटिस देकर कोठी के भीतर से सामान हटाने का समय दिया गया था। प्रशासन की टीम ने 30 जुलाई को ही मछली परिवार की 3 मंजिला कोठी को सील कर दिया था. इस दौरान कुछ सामान को खाली कराया गया था। फिर प्रशासन ने नियमों के अनुसार परिवार को शिफ्टिंग के लिए कुछ वक्त दिया था. अब ये टाइम पीरियड खत्म होने के बाद प्रशासन की टीम ने बुलडोजर एक्शन किया गया।





इससे पहले ड्रग्स केस में यासीन मछली और शाहवर मछली की गिरफ्तारी के बाद जिला प्रशासन ने 30 जुलाई को बड़ी कार्रवाई करते हुए मछली परिवार के 6 अवैध निर्माणों को जमींदोंज कर दिया। वहीं प्रशासन ने उसी वक्त हथाईखेड़ा में बनी मछली परिवार की ऑलीशान कोठी को सील कर दिया। गुरुवार प्रशासन ने जिस तीन मंजिला कोठी को ध्वस्त किया उसका निर्माण 1990 में किया गया। इस कोठी मे मछली परिवार रहता था। महलनुमा कोठी में 30 से ज्यादा कमरे, गैरेज और पार्क था। जिससेस आस प्रशासन ने अपने बुलडोजर एक्शन से मिट्टी में मिला दिया।

