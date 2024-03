कोलकाता में 5 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत, कई घायल

Kolkata News: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में एक 5 मंजिला इमारत झुग्गी बस्ती में गिर गई, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबिक कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 10 लोगों को बचाया गया है।

#WATCH | A 5-storey under-construction building collapsed in Metiabruz, South Kolkata. Further details awaited: Abhijit Pandey, Director in Charge, West Bengal Fire and Emergency Services https://t.co/NqXuL0Rdcd pic.twitter.com/A1hpy9lkS0