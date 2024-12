Xiaomi to launch Redmi A4 5G on this date : Redmi A4 5G के फीचर्स और कीमत को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। कंपनी की जानकारी के अनुसार बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन रेडमी A4 5G 20 नवंबर को लॉन्च होगा। इसके फीचर्स को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 9000 रुपए से कम हो सकती है।