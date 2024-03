Judicial inquiry into the death of Mukhtar Ansari : बांदा जेल (Banda jail) में माफिया नेता मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की मौत के मामले की न्यायिक जांच (judicial inquiry) के लिए शुक्रवार को एक अपर मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट को नामित किया गया। एक अधिकारी ने लखनऊ में यह जानकारी दी। मामले की जांच के लिए गरिमा सिंह अपर मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट (सांसद-विधायक अदालत बांदा) श्रीमती गरिमा सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।