National Herald मामले में कांग्रेस को बड़ा झटका, कोर्ट ने संपत्तियों की कुर्की का आदेश रखा बरकरार

April 10 is the hottest day of the year in Delhi : राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को अधिकतम तापमान बढ़कर 39.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो इस साल अब तक शहर का सबसे अधिक तापमान है। जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 3 डिग्री कम था।