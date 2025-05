Bharat Biotech ने किया हैजा की Vaccine का सफल परीक्षण

Drone like objects seen in the sky of Kolkata: हाल में कोलकाता में रात के समय आसमान में ड्रोन ( Drone) जैसी कई वस्तुएं मंडराती हुई देखी गईं जिसके बाद पुलिस ने जासूसी की आशंका सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोमवार रात को हेस्टिंग्स क्षेत्र, विद्यासागर सेतु और मैदान के ऊपर कम से कम 8 से 10 ऐसी संदिग्ध वस्तुएं उड़ती हुई पाई गईं। गायब होने से पहले ये वस्तुएं महानगर के पूर्वी हिस्से में पार्क सर्कस क्षेत्र के ऊपर भी देखी गईं।