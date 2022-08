महंगाई पर भड़के बदरुद्दीन अजमल, कहा- अपनी पत्नियों से पूछें भाजपा सांसद, कैसे चल रही है रसोई?

मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा, भारत का पैसा वित्त मंत्री के पास है। उन्हें कैसे पता लगेगा कि एक आदमी कितना खर्च करता है? भाजपा के किसी मंत्री के लिए महंगाई नहीं है। भाजपा सांसदों को अपनी पत्नियों से पूछना चाहिए कि वे रसोई कैसे चला रही है? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो 2024 में महंगाई सरकार को खा जाएगी।

#WATCH | Guwahati:AIUDF chief says, "...India's money is with FM. How will she know how much a person spends to buy? No for any Min. BJP MPs should ask their wives how're they running the kitchen. Govt should take note otherwise inflation will eat up their Govt in 2024" pic.twitter.com/B1Tk4IChwZ