मणिपुर के वायरल वीडियो के पीछे क्या हो रही है राजनीति, असम सीएम ने दिया बड़ा बयान

Manipur Viral Video : मणिपुर में दो आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के वायरल वीडियो के जारी होने के समय पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने उठाया सवाल। उन्होंने कहा कि संसद के मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले इसे जारी करना राजनीति है।

शर्मा ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ विपक्ष शासित राज्यों में दुष्कर्म की घटनाएं भाजपा शासित मणिपुर या अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना में बहुत अधिक हैं।

भाजपा नेता ने कहा कि ‘इस घटना के संबंध में यह मामला बहुत पहले ही दर्ज किया गया था, इसका वीडियो उपलब्ध था। यह संसद सत्र शुरू होने से एक दिन पहले जारी हुआ। इसलिए, इसमें कई प्रकार की राजनीतिक चीजें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह एक वीभत्स घटना है और वीडियो जारी होने के समय के बावजूद दोषियों को माफ नहीं किया जा सकता।

The incident in Manipur is horrendous and the perpetrators will face the full wrath of law.

Unfortunately, there is a clear pattern among the so called liberals. The outrage is limited to the North East, while they will simply ignore equally brutal crimes elsewhere

