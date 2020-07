Rajasthan political crisis : अच्छी अंग्रेजी बोलना और खूबसूरत होना सब कुछ नहीं, खूब रगड़ाई हुई तब 3 बार मुख्यमंत्री बने : अशोक गहलोत

जयपुर/ नई दिल्ली। के मुख्यमंत्री ने भाजपा पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा कि हमारे उपमुख्यमंत्री खुद राजस्थान सरकार गिराने की डील कर रहे थे। हमारे विधायकों को पैसे के लालच दिए जा रहे हैं। मेरे पास सबूत हैं।

गहलोत ने सचिन पायलट का नाम लिए बगैर कहा कि अच्छी अंग्रेजी बोलना, अच्छी बाइट देना और खूबसूरत होना सब कुछ नहीं है। देश, आपकी विचारधारा, नीतियों और प्रतिबद्धता के लिए आपके दिल के अंदर क्या है, सब कुछ माना जाता है।



ने युवाओं को तरजीह दी है। युवाओं को संगठन तथा सरकार में पद दिए गए हैं। उनका भविष्य भी कांग्रेस में ही सुरक्षित है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेसी बोलने से कुछ नहीं होता है, देश के लिए कुछ करने का जज्बा होना चहिए। उन्होंने कहा, 'सोने की छुरी पेट में उतारने के लिए नहीं होती है।'

Speaking good English, giving good bytes and being handsome isn't everything. What is inside your heart for the country, your ideology, policies, and commitment, everything is considered: Ashok Gehlot, Chief Minister pic.twitter.com/xHS5WzajWb