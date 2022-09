सिक्किम में भूस्खलन में फंसे 74 पर्यटक, सेना ने लकड़ी और रस्सी से बनाया 'फुटपाथ', सुरक्षित निकाला

युमथांग घाटी से 19 किलोमीटर दूर बड़े पैमाने पर भूस्खलन के कारण पर्यटकों के फंसे होने की सूचना मिलने पर सेना की ‘त्रिशक्ति कोर’ के जवानों ने पर्यटकों को बचाया।

#WeCare

Troops of #StrikingLionDivision #TrishaktiCorps rescue tourists stranded in landslide due to #glacial lake burst in #YumthangValley North #Sikkim. 74 Tourists including women & children escorted to safe place, provided food & medical care.@adgpi @easterncomd pic.twitter.com/qNqhvLcvRY