रूसी सेना से छूटेंगे 50 भारतीय

Sunita Kejriwal will take charge of Haryana assembly election campaign : आम आदमी पार्टी (AAP) हरियाणा के लिए पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गारंटियों की घोषणा के साथ शनिवार को राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान का शुरू करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल शनिवार को हरियाणा के पंचकूला में एक जनसभा में केजरीवाल की गारंटी की घोषणा करेंगी।