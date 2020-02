जानिए क्यों कहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति को POTUS

अमेरिकी राष्ट्रपति भारत पहुंच चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन तक भारत में रहेंगे। आपने देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम के लिए का प्रयोग किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक ट्‍विटर अकाउंट पर भी @POTUS लिखा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति भारत पहुंच चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन तक भारत में रहेंगे। आपने देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम के लिए का प्रयोग किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक ट्‍विटर अकाउंट पर भी @POTUS लिखा हुआ है।

आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति को POTUS क्यों कहा जाता है। POTUS का अर्थ होता है President of the United States। यानी President of the United States का शॉट फार्म होता है। डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर खासी तैयारियां की गई हैं।





प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तोड़कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया। अहमदाबाद में रोड शो के बाद मोटेरा स्टेडियम में 'नमस्ते ट्रंप' का भव्य आयोजन किया जाएगा।



POTUS की ही भांति अमेरिका की प्रथम महिला को FLOTUS कहा जाता है जिसका अर्थ होता है First Lady of the United States. वर्तमान में मेलानिया ट्रंप FLOTUS हैं।