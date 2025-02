उर्दू भाषा भी भारत की रगों में बहती है

Expert Advice on how to reduce obesity : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के रविवार एपिसोड में भारत के लोगों की फिटनेस और हेल्थ से जुड़े विषय, मोटापे (obesity) पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि, मोटापा आज एक वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बन चुका है।