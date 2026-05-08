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Written By वेबदुनिया फीचर टीम
Last Updated : शुक्रवार, 8 मई 2026 (17:04 IST)

Mothers Day Essay: निस्वार्थ प्रेम का उत्सव मदर्स डे, पढ़ें मातृ दिवस पर बेहतरीन हिन्दी निबंध

मातृ दिवस पर मां के निस्वार्थ प्रेम को दर्शाता मां-बेटी का चित्र। इमेज कैप्शन में 'हैप्पी मदर्स डे'
Essay on mothers day 2026: 'मंजिल दूर और सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है, मार डालती यह दुनिया कब की हमें, लेकिन मां की दुआओं में असर बहुत है।' जी हां, यह पंक्तियां हमें मां के हाथों में ताउम्र महफूज रखती है। मां का स्थान हमारे जीवन में सबसे ऊँचा और अनमोल होता है। मां वह व्यक्ति है जो हमें जन्म देती है, हमारी परवरिश करती है और हमें सही और गलत की शिक्षा देती है। मां का प्रेम निस्वार्थ और असीम होता है। इसलिए हर साल मां के सम्मान में मदर्स डे मनाया जाता है।
 

प्रस्तावना

संसार में 'मां' वह शब्द है जिसमें पूरी कायनात का प्रेम और सुख समाया हुआ है। एक बच्चा जब बोलना शुरू करता है, तो उसके मुख से निकलने वाला पहला शब्द अक्सर 'मां' ही होता है। मदर्स डे या मातृ दिवस केवल एक तारीख नहीं, बल्कि उस निस्वार्थ ममता, त्याग और धैर्य के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है, जो एक मां अपने बच्चों के लिए ताउम्र समर्पित करती है।
 

मदर्स डे का महत्व

मदर्स डे हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। यह दिन हमें अपनी मां के प्रति कृतज्ञता और प्रेम व्यक्त करने का अवसर देता है। यूं तो मां के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए किसी खास दिन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मां का हर दिन हमारे जीवन के लिए एक उपहार है। फिर भी, आधुनिक भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर उन एहसानों को भूल जाते हैं जो मां ने हमारे लिए किए हैं। मदर्स डे हमें रुककर यह सोचने का अवसर देता है कि हम अपनी मां को कितना प्यार करते हैं और उनका हमारे जीवन में क्या स्थान है।
 

मां: ईश्वर का प्रतिरूप

कहा जाता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद नहीं रह सकता था, इसलिए उसने 'मां' बनाई। एक मां अपने बच्चों के लिए:
 
प्रथम गुरु: वह हमें जीवन के पहले अक्षर से लेकर नैतिकता के पाठ तक सब सिखाती है।
 
सुरक्षा कवच: दुनिया की हर मुसीबत से पहले मां ढाल बनकर खड़ी हो जाती है।
 
अथाह धैर्य: बच्चों की गलतियों को माफ करना और उन्हें फिर से सही राह दिखाना मां की सबसे बड़ी खूबी है।
 

यह दिन कैसे मनाएं?

मदर्स डे मनाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हम अपनी मां को यह महसूस कराएं कि वे हमारे लिए कितनी खास हैं। इसके लिए महंगे उपहारों की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटे-छोटे प्रयास भी काफी हैं:
 
समय दें: उनके साथ बैठकर बातें करें और उनके पुराने अनुभवों को सुनें।
 
मदद करें: घर के कामों में हाथ बटाएं ताकि उन्हें थोड़ा आराम मिल सके।
 
आभार जताएं: एक हाथ से लिखा हुआ पत्र या उनके पसंद का भोजन बनाना उनके दिल को छू सकता है।
 

निष्कर्ष

मां वह नींव है जिस पर एक सुखी परिवार और सभ्य समाज की इमारत खड़ी होती है। मदर्स डे की सार्थकता तभी है जब हम केवल एक दिन ही नहीं, बल्कि साल के 365 दिन अपनी मां का सम्मान करें और उन्हें कभी अकेलापन महसूस न होने दें। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, मां की ममता की छांव हमारे लिए हमेशा सबसे सुरक्षित जगह रहेगी।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Mothers Day 2026: मदर्स डे स्पेशल: वो 5 बातें जो हम अक्सर अपनी मां से कहना भूल जाते हैं
 
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