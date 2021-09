13 सितंबर को Infinix लांच करेगा 108 MP, कम कीमत में दमदार बैटरी के साथ मिलेंगे धमाकेदार फीचर्स

Infinix नए स्मार्टफोन से मोबाइल बाजार में नया धमाका करने जा रही है। मॉडल की घोषणा 13 सितंबर को कंपनी के लाइनअप में टॉप-एंड डिवाइस के रूप में की जाएगी। Zero सीरीज का एक फोन 108-मेगापिक्सेल सेंसर के साथ आ सकता है। Infinix नए स्मार्टफोन से मोबाइल बाजार में नया धमाका करने जा रही है। मॉडल की घोषणा 13 सितंबर को कंपनी के लाइनअप में टॉप-एंड डिवाइस के रूप में की जाएगी। Zero सीरीज का एक फोन 108-मेगापिक्सेल सेंसर के साथ आ सकता है।

टेक खबरों के मुताबिक कंपनी पेरिस्कोप से लैस फोन पर काम भी कर रही है। Infinix Zero X, Zero X Neo और Zero X Pro की लिस्टिंग को हाल ही में गूगल प्ले कंसोल (google play console) पर देखा गया था।



अगर प्ले कंसोल लिस्टिंग सही है तो तीनों फोन 8GB तक रैम के साथ जोड़े गए MediaTek Helio G90T SoC के साथ आ सकते हैं जबकि फोन 8GB रैम के साथ हाई वैरिएंट में लिस्ट किया गया हैं।



बेस रैम और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। Infinix Zero X सीरीज 160W वायर्ड फास्ट-चार्जिंग सपोर्ट के साथ-साथ 50W वायरलेस फास्ट-चार्जिंग सपोर्ट भी पेश करेगी।



Infinix Zero X और Zero X Pro दोनों में फुल एचडी+ (1080 x 2400 पिक्सल) रेजोलूशन है। दूसरी तरफ Zero X Neo, 1080 x 2460 पिक्सेल रिज्योल्यूशन के साथ आएगा।