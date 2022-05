Infinix मार्बल स्टूडियोज के साथ साझेदारी में लांच करने जा रही है 2 धमाकेदार स्मार्टफोन्स

नई स्मार्टफोन सीरीज Note 12 लॉन्च करने जा रही है। कंपनी इसे 20 मई को लांच करेगी। कंपनी ने इस फोन की लॉन्चिंग के लिए इनफीनिक्स ने मार्बल स्टूडियोज के साथ साझेदारी की है।

कंपनी इसके तहत दो फोन

Note 12 और Note 12 tubro लांच करेगी। हॉलीवुड फिल्म Doctor Strange in the Multiverse of Madness पर आधारित भी लिमिटेड एडिशन वेरिएंट ला सकती है।







फोन के फीचर्स की बात करें तो नए Infinix Note 12 सीरीज के स्मार्टफोन में 6.7-इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले होगा। इसमें प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पर HD कंटेंट देखने के लिए widevine L1 सपोर्ट भी मिलेगा।

सीरीज में लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट मिलेगा। मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज के कई अवतारों को दर्शाने के लिए डिवाइस को कई कलर्स और मेमोरी वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा।

इससे इनफिनिक्स के ग्राहकों को 'डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस' के मर्चेंडाइज का एक्सेस भी मिल सकेगा।