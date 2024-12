चार्जिंग की टेंशन खत्म, Realme ला रही है 8,000mAh बैटरी वाला धमाकेदार स्मार्टफोन

Rupee At Record Low Of 84.73 Vs Dollar : अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया सोमवार को 13 पैसे लुढ़क कर अब तक के अपने सबसे निचले स्तर 84.73 प्रति डॉलर (अस्थायी) पर बंद हुआ। जीडीपी समेत निराशाजनक वृहद आर्थिक आंकड़ों और विदेशी बाजारों में अमेरिकी मुद्रा की व्यापक मजबूती के बीच रुपये की विनिमय दर में गिरावट आई।