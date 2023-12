ZPM नेता लालदुहोमा शुक्रवार को लेंगे मिजोरम सीएम पद की शपथ

Lalduhoma, the new Chief Minister of Mizoram: जोराम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) के नेता लालदुहोमा (Lalduhoma) शुक्रवार को मिजोरम के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Mizoram) पद की शपथ लेंगे। राजभवन सूत्रों ने यह जानकारी दी। लालदुहोमा ने बुधवार को राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था।

सूत्रों ने कहा कि लालदुहोमा शुक्रवार को सुबह 11 बजे राजभवन में होने वाले एक समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जेडपीएम सोमवार को विधानसभा चुनाव में विजयी बनकर उभरी है। उसने कुल 40 सीटों में से 27 पर जीत हासिल की।

इंदिरा गांधी के सुरक्षा प्रभारी रहे हैं लालदुहोमा : भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी लालदुहोमा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुरक्षा प्रभारी के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। पार्टी के एक नेता ने कहा कि लालदुहोमा ने नवनिर्वाचित सदस्यों एवं अन्य नेताओं के साथ मंगलवार शाम को बैठक की और मंत्रिपरिषद के गठन एवं विभागों के बंटवारे पर चर्चा की। जेडपीएम ने राज्य विधानसभा चुनावों में निवर्तमान सत्तारूढ़ दल मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) को शिकस्त दी जिसे केवल 10 सीटें मिलीं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सिर्फ 2 सीटें और कांग्रेस 1 सीट जीत पाई। मिजोरम में 40 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 7 नवंबर को हुआ था, जहां 8.57 लाख से अधिक मतदाताओं में से 82 प्रतिशत से अधिक ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।(भाषा)(Photo Courtesy: Social Media)

Edited by: Ravindra Gupta