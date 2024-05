क्यों बुखार आने पर बच्चों के पैरों में होता है दर्द? जानिए इसका कारण और समाधान अगर बुखार में आपके बच्चे के पैरों में भी होता है दर्द तो इस तरह करें इलाज

What Causes Leg Pain With Fever in Child

What Causes Leg Pain With Fever in Child- बदलते मौसम या अन्य कारणों से छोटे और बढती उम्र के बच्चे खांसी, जुकाम और बुखार की समस्याओं से घिरे रहते हैं। अक्सर कई बच्चों को तेज बुखार होने पर पूरे शरीर में दर्द होने लगता है, खासकर पैर के निचले हिस्से में। कई बार पेरेंट्स बच्चों के बुखार के साथ पैरों में होने वाले इस दर्द के कारण घबरा जाते हैं, क्योंकि बच्चों को चलने फिरने या उठने (Kids Leg Pain) में भी काफी दर्द का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं आखिर बच्चों को बुखार आने पर पैरों में दर्द क्यों होता है?ALSO READ: क्या आपका बच्चा घर का खाना खाने में करता है नखरे?



बुखार होने पर पैरों में दर्द क्यों होता है? - Why Do Legs Pain in Fever in Hindi?

आपने देखा होगा जब भी बच्चों को बुखार आता है तो घुटनों से लेकर पैर के नीचले हिस्से तक उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है। खासकर बच्चों को बुखार आने पर पिंडली की मांसपेशी (Calf Muscle) में सूजन और दर्द की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। कई बार दर्द इतना ज्यादा होता है कि बच्चों को चलने या बैड से उठने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।





इस समस्या को वायरल मायोसाइटिस कहा जाता है। यह एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम हेल्दी सेल्स को नुकसान पहुंचाने लगते है, जो बुखार ठीक होने के साथ कम होने लगता है। बुखार के दौरान बच्चों के पैरों में इस तरह के दर्द होने पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जैसे-जैसे बच्चे का बुखार उतरेगा, वैसे-वैसे 5 से 7 दिन के अंदर इस दर्द से राहत मिल जाएगी।





बुखार के दौरान पैर का दर्द कैसे ठीक करें? - How To Cure Leg Pain During Fever in Hindi?

यदि बच्चे के पैरों में दर्द है तो पैरों को थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में रख सकते हैं या फिर गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं या गर्म पानी में भिगोया हुआ तौलिया भी उनके पैर में लपेट सकते हैं।

बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाने की कोशिश करें, क्योंकि बुखार आने से उनका शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, जिसे हाइड्रेटेड रहने की जरूरत है।

बच्चो को पोषक तत्वों से भरपूर खाना खिलाएं। अगर वे खाना खाने से मना करते हैं तो उन्हें फल, नारियल पानी या अन्य हेल्दी चीजें खिलाएं।

बच्चों को बुखार होने पर पैर के दर्द के कारण परेशान न हो, बल्कि उनका ही ध्यान रखें और हेल्दी डाइट दें। ज्यादा समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श जरूर करें।

