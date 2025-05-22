गुरुवार, 28 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. वीमेन कॉर्नर
  3. चाइल्ड केयर
  4. baby boy names in hindi with meaning
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 23 मई 2025 (07:55 IST)

बेटे को दीजिए ये आकर्षक नाम, व्यक्तित्व पर रहेगा सकारात्मक प्रभाव

names for baby boys
baby boy names in hindi with meaning: बच्चों के नामकरण की प्रक्रिया माता-पिता के लिए हमेशा खास होती है। हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे का नाम ऐसा हो जो उसकी पहचान बने और उसके व्यक्तित्व को भी दर्शाए। क्या आप अपने नन्हे राजकुमार के लिए एक ऐसा नाम ढूंढ रहे हैं जो न केवल सुनने में मधुर हो, बल्कि जिसका अर्थ भी गहरा और सकारात्मक हो? अगर हां  तो यह लेख आपकी मदद कर सकता है।

बेबी बॉयज के लिए आकर्षक और अर्थपूर्ण नाम
यहाँ कुछ ऐसे नाम दिए गए हैं जो आपके बेटे के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं:
संकल्प: यह नाम 'प्रण' या 'दृढ़ निश्चय' का प्रतीक है। जिस बच्चे का नाम संकल्प हो, वह जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने वाला हो सकता है। यह नाम एक मजबूत इरादों वाले व्यक्तित्व को दर्शाता है।
सक्षम: इस नाम का अर्थ है 'योग्य' या 'समर्थ'। सक्षम नाम का बच्चा हर कार्य में कुशल और आत्मनिर्भर बनने की क्षमता रखता है। यह नाम उसके अंदर की शक्ति और क्षमता को उजागर करता है।
सानिध्य: 'सानिध्य' का अर्थ है 'निकटता' या 'साथ'। यह नाम एक ऐसे बच्चे के लिए आदर्श है जो रिश्तों को महत्व देता हो और जिसके होने से आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती हो।
सकल: यह नाम 'सम्पूर्ण' या 'पूरा' अर्थ लिए हुए है। सकल नाम का बच्चा जीवन के हर क्षेत्र में परिपूर्णता और समग्रता लाने वाला हो सकता है। यह एक पूर्ण और समृद्ध जीवन का प्रतीक है।
स्वास्तिक: एक बहुत ही पवित्र और शुभ नाम, जिसका अर्थ है 'पवित्र चिन्ह' या 'शुभता'। यह नाम बच्चे के जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता लाने का प्रतीक है। यह भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ चिह्न है।
सात्विक: इस नाम का अर्थ है 'पवित्र', 'शुद्ध' या 'धार्मिक'। सात्विक नाम का बच्चा शांतिप्रिय, नैतिक मूल्यों वाला और संतुलित व्यक्तित्व का धनी हो सकता है।
सार्थक: जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, 'सार्थक' का अर्थ है 'अर्थपूर्ण' या 'उपयोगी'। सार्थक नाम का बच्चा अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीने वाला और दूसरों के लिए प्रेरणा बनने वाला हो सकता है।
समर्थ: 'समर्थ' का अर्थ है 'काबिल' या 'शक्तिशाली'। यह नाम बच्चे को हर चुनौती का सामना करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह उसके अंदर की दृढ़ता और शक्ति को दर्शाता है।
 

नाम चुनते समय रखें इन बातों का ध्यान :
भारतीय संस्कृति में नाम का बहुत महत्व होता है। माना जाता है कि नाम का व्यक्ति के जीवन और भाग्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए, नाम चुनते समय उसके अर्थ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम आपके लिए कुछ ऐसे चुनिंदा नाम लेकर आए हैं जो न केवल उच्चारण में सुंदर हैं, बल्कि जिनके अर्थ भी बेहद प्रभावशाली हैं। ये नाम आपके बेटे के जीवन में सकारात्मकता और शक्ति भर सकते हैं।

 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
पर्यावरण रक्षा की शिक्षा देती एक बेहतरीन लघु कथा: अंतिम सांस का शहर

मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए रोजाना घर में ही करें ये 5 काम

मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए रोजाना घर में ही करें ये 5 कामdaily routine for healthy body and mind in hindi: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) को मज़बूत रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। काम का दबाव, रिश्तों की उलझनें, आर्थिक परेशानियां और लगातार बढ़ता डिजिटल स्क्रीन टाइम, ये सभी हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं।

Ganesh Chaturthi 2025: गणपति बप्पा के भक्तों के लिए 20 सुंदर गणेश शायरी

Ganesh Chaturthi 2025: गणपति बप्पा के भक्तों के लिए 20 सुंदर गणेश शायरीganesh ji par shayari: गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल पूरे भारत में बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि एक ऐसा अवसर है जब हर भक्त अपने आराध्य गणपति बप्पा के चरणों में प्रेम, भक्ति और भावनाओं से भरे गीत गाता है।

इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्यों बढ़ सकता है हार्ट डिजीज का रिस्क? जानिए क्या कहती है रिसर्च

इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्यों बढ़ सकता है हार्ट डिजीज का रिस्क? जानिए क्या कहती है रिसर्चfasting and heart disease: आजकल फिटनेस की दुनिया में इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ट्रेंड बन चुका है। कई लोग वजन घटाने, मेटाबॉलिज़्म सुधारने और सेहतमंद रहने के लिए इस डाइट पैटर्न को अपनाते हैं। लेकिन हाल ही में आई कुछ रिसर्च ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग वाकई सभी के लिए सुरक्षित है?

ये हैं भारत के 5 सबसे महंगे और शानदार होटल, जहां रुकते हैं दुनिया के सबसे अमीर लोग

ये हैं भारत के 5 सबसे महंगे और शानदार होटल, जहां रुकते हैं दुनिया के सबसे अमीर लोगmost expensive and luxurious hotels in india: भारत अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और मेहमान नवाजी के लिए दुनियाभर में जाना जाता है। यहां ऐसे कई होटल हैं, जो न केवल शानदार हैं, बल्कि उनकी कीमत भी आसमान छूती है। ये होटल सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव हैं जो राजा-महाराजाओं जैसा एहसास कराते हैं। आइए जानते हैं भारत के 5 सबसे महंगे और लग्जरी होटलों के बारे में, जहां एक रात का खर्च लाखों में है।

Ganesh Chaturthi 2025: क्यों हर भक्त कहता है गणपति बाप्पा मोरया? जानिए 'मोरया' शब्द का रहस्य और अर्थ

Ganesh Chaturthi 2025: क्यों हर भक्त कहता है गणपति बाप्पा मोरया? जानिए 'मोरया' शब्द का रहस्य और अर्थmorya meaning in hindi: गणपति बाप्पा के जयकारे के बिना किसी भी पूजा या उत्सव की कल्पना अधूरी है। जब भी गणेश चतुर्थी का पर्व आता है, तो हर गली, हर मोहल्ले और हर घर में "गणपति बाप्पा मोरया" की गूंज सुनाई देती है।

और भी वीडियो देखें

Micchami Dukkadam 2025: संवत्सरी महापर्व पर क्यों कहतें हैं मिच्छामि दुक्कड़म्, जानें खास जानकारी

Micchami Dukkadam 2025: संवत्सरी महापर्व पर क्यों कहतें हैं मिच्छामि दुक्कड़म्, जानें खास जानकारीSamvatsari 2025: पर्युषण पर्व आठ दिनों का होता है, जिसमें जैन धर्म के अनुयायी उपवास, स्वाध्याय और ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। संवत्सरी इस पर्व का अंतिम दिन होता है, जिसे क्षमावाणी पर्व भी कहते हैं। इस दिन 'मिच्छामी दुक्कड़म्' कहकर लोग साल भर में मन, वचन और कर्म से की गई हर गलती के लिए क्षमा मांगते हैं।

Women after 40: हड्डियों से लेकर हार्मोन तक, 40 की उम्र के बाद महिलाओं को चाहिए ये 5 सप्लीमेंट्स

Women after 40: हड्डियों से लेकर हार्मोन तक, 40 की उम्र के बाद महिलाओं को चाहिए ये 5 सप्लीमेंट्सbest foods for women health: जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे शरीर की जरूरतें भी बदलने लगती हैं। खासकर महिलाओं के लिए 40 का पड़ाव कई मायनों में अहम होता है। इस उम्र के बाद हॉर्मोनल बदलाव, हड्डियों की मजबूती में कमी, मेटाबॉलिज्म का धीमा होना और थकान जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं।

ganesh chaturthi 2025: बाप्पा को लगाएं इन 5 पारंपरिक मिठाइयों का भोग, बेसन के लड्डू, पूरन पोली, और श्रीखंड, जानिए रेसिपी

ganesh chaturthi 2025: बाप्पा को लगाएं इन 5 पारंपरिक मिठाइयों का भोग, बेसन के लड्डू, पूरन पोली, और श्रीखंड, जानिए रेसिपीSweets HomeMade Recipes: गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे भारत में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और स्वाद से भी जुड़ा होता है। हर घर में गणपति बाप्पा के आगमन के समय माहौल भक्तिमय हो जाता है और भक्त पूरी श्रद्धा से पूजा-अर्चना करते हैं।

गर्लफ्रेंड के लंबे लवलेटर के बदले लगाने पड़े 500 पुशअप्स, आर्मी कैप्टन ने शेयर किया यादगार किस्सा

गर्लफ्रेंड के लंबे लवलेटर के बदले लगाने पड़े 500 पुशअप्स, आर्मी कैप्टन ने शेयर किया यादगार किस्साआज की तेज़ रफ्तार दुनिया में, जब एक बटन दबाते ही मैसेज सेकंडों में पहुंच जाता है, कुछ इमोजी ही भावनाओं को बयां कर देते हैं, ऐसे दौर में एक हाथ से लिखी चिट्ठी (Hand Written Letter) की अहमियत शायद कुछ लोगों को पुरानी लगे या शायद कुछ लोग इस अहमियत से वाकिफ भी न हों। लेकिन वो लोग जो उस दौर से गुज़रे हैं जब मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट दूर की बात थी, उनके लिए चिट्ठी सिर्फ काग़ज़ का टुकड़ा नहीं, बल्कि जज़्बातों की एक खूबसूरत तस्वीर थी।

गणेश चतुर्थी से 10 दिनों तक बनाएं बप्पा का पसंदीदा नैवेद्य, लड्‍डू, मोदक सहित अन्य प्रसाद

गणेश चतुर्थी से 10 दिनों तक बनाएं बप्पा का पसंदीदा नैवेद्य, लड्‍डू, मोदक सहित अन्य प्रसादGanesh Chaturthi prasad: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर, भगवान गणेश को मोदक, लड्डू और विभिन्न प्रकार के नैवेद्य का भोग लगाया जाता है। यह प्रसाद न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह उत्सव के माहौल को और भी मीठा बना देता है। यहां जानें गणेश चतुर्थी यानी 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर नैवेद्य, लड्‍डू, मोदक आदि प्रसाद बनाने के बारे में जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com