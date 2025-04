शिवसेना ने उद्धव ठाकरे को कहा आधुनिक दुर्योधन, राज ठाकरे का नाम लेकर साधा निशाना

Mamta Banerjee is the target of BJP : भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सोमवार को निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों का अभी तक दौरा नहीं किया है क्योंकि वह हिंदुओं से ‘नफरत’ करती हैं। भाजपा ने कहा कि वामपंथी पार्टी ने हिंसा में मारे गए 2 लोगों को अभी तक अपना कार्यकर्ता नहीं माना है क्योंकि वे दोनों हिंदू थे।