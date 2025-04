क्या Maharashtra में BJP पर भारी पड़ेगा हिन्दी का दांव, क्या 19 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे फिर होंगे एकसाथ

10 most powerful countries in the world 2025: वर्तमान में वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक परिदृश्य काफी तनावपूर्ण है। विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष और अस्थिरता बनी हुई है, जिसके कारण दुनिया के देश अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। नए हथियारों का विकास, सैन्य ठिकानों का विस्तार और अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग इस दिशा में उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदम हैं। ऐसे माहौल में यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देश कौन से हैं और इस सूची में भारत किस स्थान पर है।