बताया जा रहा है कि पुणे में लगातार हो रही बारिश की वजह से कार्यक्रम स्थल पर पानी भर गया था। मौसम विभाग ने आज भी शहर में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बहरहाल खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री का दौरा रद्द कर दिया गया था।

मेट्रो परियोजना के सिलसिले में भी पीएम मोदी का यह छठा पुणे दौरा था। भविष्य में इस मेट्रो लाइन को और बढ़ाने का प्लान भी तैयार किया है, जिसमें दो और लाइन को जोड़ जाएगा. इसमें से एक PCMC से निगडी तक और दूसरा स्वारगेट से कटराज तक शामिल है. इसका लक्ष्य पूरे पुणे में मेट्रो की पहुंच बढ़ाना है।

PM Narendra Modi's visit to Pune, Maharashtra cancelled due to the heavy rain situation in the city.



