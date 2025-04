मंडला में दो महिला नक्सली मुठभेड़ में ढेर, रतलाम से एक आतंकी गिरफ्तार

girl gave contract to kill her fiance in Maharashtra: सगाई तक तो सब कुछ ठीक था... प्री-वेडिंग शूट भी हो गया था... अचानक युवती का मन बदला और उसे अपना होने वाला दूल्हा पसंद नहीं आया। लड़की चाहती तो सगाई तोड़ भी सकती थी, लेकिन उसने तो अपने होने वाले दूल्हे को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली।