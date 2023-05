द केरला स्टोरी मध्यप्रदेश में रहेगी टैक्स फ्री, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की सफाई, मुख्यमंत्री ने खुद टैक्स फ्री करने की घोषणा की

The Kerala Story tax free in Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश में फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ (The Kerala Story tax) को टैक्स फ्री करने के फैसले पर एक बार फिर सरकार की तरफ से सफाई आई है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि फिल्म को टैक्स फ्री करने का फैसला खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है और प्रदेश में फिल्म टैक्स फ्री रहेगी। गृहमंत्री ने थियेटर एसोसिएशन से अपील की है कि वह फिल्म पर टैक्स नहीं लें।



टैक्स फ्री पर विवाद क्यों?- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 मई को फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ को टैक्स फ्री करने का एलान किया था उसके बाद प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया था। इस बीच बुधवार को वाणिज्यकर विभाग ने आज नया आदेश निकालते हुए फिल्म द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने का आदेश निरस्त करने की बात कही थी। मुख्यमंत्री के एलान के बाद भी फिल्म को टैक्स फ्री नहीं करने का आदेश क्यों और कैसे निकला इस पर सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। वहीं वाणिज्यकर विभाग के आदेश के बाद प्रदेश थियेटर एसोसिएशन ने फिल्म के टैक्स फ्री नहीं होने की बात कही थी।





गौरतलब है कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 मई को फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ को टैक्स फ्री करने का एलान किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि आतंकवाद की भयावह सच्चाई को उजागर करती फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ फिल्म सभी को देखना चाहिए। इसलिए प्रदेश सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है।