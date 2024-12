कौन हैं संत सियाराम बाबा, जिनके निधन की उड़ी अफवाह, कैसा है उनका स्वास्थ्य

Supreme Court on reservation on basis of religion: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह बात कही, जिसमें पश्चिम बंगाल में 2010 से कई जातियों को दिया गया ओबीसी का दर्जा रद्द कर दिया गया था।