RTO का पूर्व करोड़पति कॉस्टेबल सौरभ शर्मा 4 फरवरी तक रिमांड पर, सहयोगी चेतन गौर और शरद जायसवाल भी शिकंजे में

Transgender troops banned in the US: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर रक्षामंत्री पीट हेगसेथ (Defense Minister Pete Hegseth) को ट्रांसजेंडर सैनिकों संबंधी पेंटागन की नीति को संशोधित करने का निर्देश दिया है। ट्रंप के इस कार्यकारी आदेश से भविष्य में अमेरिकी सेना में ट्रांसजेंडर सैनिकों (Transgender troops) की भर्ती पर प्रतिबंध लग सकता है।