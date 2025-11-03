सोमवार, 3 नवंबर 2025
Written By विकास सिंह
Last Updated : सोमवार, 3 नवंबर 2025 (17:04 IST)

क्रिकेट का महिला विश्व कप जीतने वाली छतरपुर की बेटी क्रांति गौड़ को मोहन सरकार देगी 1 करोड़ रुपए

भोपाल। महिला विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम की आलराउंडर और छतरपुर की बेटी क्रांति गौड़ को मध्यप्रदेश सरकार एक करोड़ की राशि देगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्व कप जीतने पर सबको बधाई भी दी। उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा रहीं ऑलराउंडर क्रांति गौड़ को एक करोड़ की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा करते हुए कहा कि बीती रात देश और प्रदेश की बेटियों ने क्रिक्रेट में धूम मचाई है। यह भारत के उच्चतम प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ने का प्रमाण है। सभी खिलाड़ियों और देशवासियों को बधाई। उन्होंने यह घोषणा उस वक्त की जब वे ऊर्जा विभाग की समाधान योजना 2025-26 का भोपाल में शुभारंभ कर रहे थे। 
 
इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि समाधान योजना के माध्यम से प्रदेश के 90 लाख उपभोक्ताओं का 3 हजार करोड़ से अधिक का बिजली बिल सरचार्ज माफ किया जा रहा है। समाधान योजना में 3 माह तक का सरचार्ज रखने वाले उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज छूट का लाभ मिलेगा। आज ऊर्जा विभाग के भव्य भवन का लोकार्पण हुआ है। यह ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्यरत तीनों कंपनियों को संचालन के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों को सिंचाई के लिए निर्बाध 10 घंटे बिजली देने के लिए संकल्पित है। ऊर्जा विभाग सबके लिए रोशनी और सबकी प्रगति के भाव से आगे बढ़ रहा है।
 
गौरतलब है कि, 2 नवंबर को भारत ने महिला क्रिकेट विश्व कप का फाइनल जीता था। इस जीत पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा था कि यह ऐतिहासिक जीत है। वर्ष 1973 से प्रारंभ हुई महिला विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ने पहली बार विश्व विजेता बनने का सौभाग्य हासिल किया है। विश्व कप क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया ने सात बार, इंग्लैंड ने चार बार और न्यूजीलैंड ने एक बार विश्व कप जीता है। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें पहली बार क्रिकेट वन-डे विश्व कप में पहुंची। इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रेष्ठता प्रमाणित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि निश्चित ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम का पहली बार विश्व विजेता बनना पूरे राष्ट्र के लिए हर्ष का विषय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रवासियों को भी इस जीत पर बधाई और शुभकामनाएं दीं।
