MP : BJP ने झाबुआ, आलीराजपुर, रीवा के अध्यक्षों का किया ऐलान, नर्मदापुरम में प्रीति शुक्ला अध्यक्ष

Meta India official apologises for Mark Zuckerbergs India election remark : Meta ने सीईओ मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) के बयान पर माफी मांगी है। मेटा ने मार्क जुकरबर्ग के इस बयान को 'अनजाने में की गई गलती' बताते हुए माफी मांगी है। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने भी इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। जुकरबर्ग ने एक निजी चैनल The Joe Rogan Experience के साथ किए गए पॉडकास्ट में पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के बारे में गलत जानकारी शेयर की थी। इसे लेकर संसदीय कमेटी ने मेटा को समन करने का फैसला किया था।