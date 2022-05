15 साल से लिव इन में थे, 3 प्रेमिकाओं से रचाया ब्याह, वायरल हुआ शादी का कार्ड

अलीराजपुर के नानपुर गांव के पूर्व सरपंच समरथ मौर्या ने जनजातीय परंपराओं के मुताबिक एक मंडप में तीनों प्रेमिकाओं के साथ ब्याह रचाया है। शादी में इनके 6 बच्चे भी बारातियों के साथ जमकर थिरके।

दूल्हे समरथ के अनुसार वह 15 साल पहले बहुत गरीब था। इसलिए शादी नहीं कर पाए। अब कर रहे हैं ताकि अपनी संस्कृति और परंपराओं का पालन कर सकें।

MP: After being in a live-in relationship for 15 years with 3 women, a tribal man tied knot with them in Nanpur, Alirajpur

"I got married on April 30. As per our tradition, we are not allowed to participate in social functions till we get married," said Samarth Maurya, the groom pic.twitter.com/bsgdhnpTG7