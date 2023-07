मध्यप्रदेश में बनेगा उद्यानिकी फसलों के लिए मार्केटिंग बोर्ड: CM शिवराज

More than 17000 died due to floods and heavy rains: सरकार ने सोमवार को कहा कि देश में 2012 से 2021 के बीच बाढ़ और भारी बारिश से 17,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। टुडू ने कहा कि बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में शहरी बाढ़ से निपटने के लिए भूजल पुनर्भरण और अन्य प्रकृति-आधारित समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं।