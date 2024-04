मोदी के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी, आप कार्यकर्ता पर मामला दर्ज

Serious attack on police constable in Sandeshkhali: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली (Sandeshkhali) इलाके में मंगलवार तड़के एक पुलिस शिविर पर अज्ञात बदमाशों द्वारा हमला किए जाने से एक कांस्टेबल (Constable) गंभीर रूप से घायल हो गया। एक अधिकारी ने कोलकाता में यह जानकारी दी। इस सिलसिले में पुलिस ने टीएमसी (TMC) के 3 कथित नेताओं को गिरफ्तार किया है।