सुकून की नींद लेने के लिए कपल्‍स अपना रहे हैं स्‍लीप डिवोर्स ट्रेंड जानें क्‍यों और कब पड़ती है इसकी जरूरत

sleep divorce

भारत में शादी का मतलब दो लोगों के एक बंधन में बंधने को होता है। शादी के बाद दो लोग एक ही कमरे में अपनी लाइफ के मोमेंट्स को शेयर करते हैं। खासकर एक कमरे में बेड शेयर करना न सिर्फ रोमांटिक पलों को खूबसूरत बनाता है, बल्कि दो लोगों दिल और दिमाग के करीब भी लाता है।कपल्स पर हुई कई रिसर्च में भी यह सामने आ चुकी है कि एक साथ सोने से दोनों के रिश्ते मजबूत होते हैं। हालांकि इन दिनों कपल्स एक साथ सोने की बजाय अलग-अलग रहना पसंद कर रहे हैं। इसे स्पील डिवोर्स का नाम दिया गया है। इसमें कपल्स साथ न सोकर अलग-अलग सोते हैं।स्‍लीप डिवोर्स में कपल्स अपनी हर एक्टिविटी पहले जैसी करते हैं, लेकिन सोने के लिए अलग-अलग बेडरूम और बिस्तर का इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान फिजिकल रिलेशनशिप, फैमिली की जिम्मेदारियां और बाकी चीजें पहले की तरह बनी रहती हैं। कितने लंबे समय तक कपल्स स्लीप डिवोर्स लेना चाहते है, यह उन पर निर्भर करता हैएक्सपर्ट का कहना है कि दिनभर घर, ऑफिस के काम, परिवार, दोस्त और बच्चों की जिम्मेदारी निभाने के बाद हर इंसान चैन की नींद सोना चाहता है। कई बार एक पार्टनर की आदतों जैसे जोर-जोर से खर्राटे लेना, लाइट जलाकर जागना और देर रात तक मोबाइल चलाना की वजह से दूसरा सुकून की नींद नहीं ले पाता । ऐसे में कपल्स अलग-अलग सोना पसंद करते हैं।अलग-अलग सोने से पार्टनर की बुरी आदतें आपको परेशान नहीं करती हैं, जिससे रिश्ते सुधारने में मदद मिलती है। एक स्वस्थ रिश्ते के लिए जरूरी नहीं कि एक ही बेड पर सोया जाए। एक-दूसरे के साथ बिना सोए भी रिश्ते को हेल्दी बनाए रखा जा सकता है।हमारे देश में कपल्स का एक-दूसरे के साथ बेड शेयर न करना रिश्तों में दूरियां समझा जाता है। लेकिन यदि एक कपल के तौर पर आप दोनों की जरूरत को समझते हैं, तो रिश्तों में दूरी नही आ सकती। स्‍लीप डिवोर्स के लिए कपल्स अपने तर्कों के साथ इस बारे में बात कर सकते हैं।