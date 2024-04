Lok Sabha Election : अच्छे प्रदर्शन की कोशिश में जुटी YSRCP, कल्याणकारी कार्यक्रमों का कर रही धुआंधार प्रचार

YSRCP is trying to perform well in the elections : आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अपनी 4500 सोशल मीडिया स्वयंसेवकों की मजबूत टीम के जरिए राज्य सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों का धुआंधार प्रचार कर रही है और गलत सूचना के प्रसार से निपटने के लिए तथ्यों की जांच कर जानकारी देने वाले संदेश त्वरित भेजे जा रहे हैं।

वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पार्टी राज्य में सत्ता बरकरार रखने और लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश में जुटी है। इस दक्षिणी राज्य में 13 मई को संसदीय चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होने हैं। वाईएसआरसीपी के सोशल मीडिया प्रभारी सज्जला भार्गव रेड्डी ने कहा कि उनकी टीम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के प्रत्येक मतदाता तक सटीक जानकारी पहुंचे और सोशल मीडिया मंचों पर विपक्ष के दुर्भावनापूर्ण अभियानों को प्रभावी तरीके से विफल किया जाए।

भार्गव रेड्डी ने कहा, हमारे पास ऐसे लोगों का एक विशाल नेटवर्क है, जो पार्टी के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। जिला स्तर से लेकर निर्वाचन क्षेत्र स्तर और मंडल स्तर तक हमारी सोशल मीडिया समितियां हैं जो विशेष रूप से सोशल मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 4500 पदाधिकारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य राज्य के प्रत्येक मतदाता तक पहुंचना है। सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर वाईएसआरसीपी के आधिकारिक खाते के 8.86 लाख फॉलोअर्स हैं और इसके यूट्यूब पेज चैनल पर पांच लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं। इसके फेसबुक पेज पर 12 लाख और इंस्टाग्राम खाते पर 1.72 लाख फॉलोअर्स हैं।

भार्गव ने रेखांकित किया कि वाईएसआरसीपी सोशल मीडिया टीम के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण काम विपक्ष द्वारा गलत सूचना के प्रसार से निपटने के लिए तथ्य की जांच कर सटीक जानकारी मुहैया कराना है। वाईएसआरसीपी नेता ने तेलुगु देशम पार्टी के सोशल मीडिया अभियान पर निशाना साधते हुए कहा कि संदेश भेजने के मामले में विपक्षी पार्टी का दृष्टिकोण पूरी तरह से नकारात्मक है।

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने आगामी 13 मई के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पार्टी की नीतियों को स्पष्ट करने के बजाय गलत सूचना फैलाने और मुख्यमंत्री जगन का अपमान करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour