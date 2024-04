जानिए कौन हैं सांसद अजय निषाद, जो भाजपा छोड़ कांग्रेस में हुए शामिल

Ajay Nishad joins congress : बिहार के मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद मंगलवार को भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। भाजपा ने निषाद के स्थान पर डॉ राजभूषण को उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस इस सीट से उन्हें उम्मीदवार भी बना सकती है।

Respected @JPNadda ji, shocked by the betrayal of @BJP4India, I resign from all posts and primary membership of the party.

आदरणीय @JPNadda जी, @BJP4India के द्वारा छल किये जाने से छुब्ध होकर मैं पार्टी के सभी पद के साथ प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा देता हूँ।@BJP4Bihar