बंगाल में वोटिंग के दौरान बवाल, चुनाव आयोग को 4 घंटे में 1450 शिकायतें

निर्वाचन आयोग ने दावा किया किया है कि अब तक मतदान शांतिपूर्ण रहा है। उसे 11 बजे तक ईवीएम के काम नहीं करने एवं एजेंट को मतदेय स्थल पर जाने से रोकने जैसी 1450 शिकायतें मिली हैं। पश्चिम बंगाल की नौ लोकसभा सीट पर दोपहर 1 बजे तक 1.63 करोड़ मतदाताओं में से 45.07 फीसदी ने वोट डाला।

राज्य के विभिन्न हिस्सों में तृणमूल कांग्रेस, आईएसएफ और भाजपा के समर्थकों के बीच झड़पें हुईं। वे मतदान केंद्र में चुनाव एजेंट को जाने से रोकने पर एक दूसरे से भिड़ गए। जादवपुर संसदीय क्षेत्र के भांगर में तृणमूल और आईएसएफ के समर्थकों के बीच टकराव हो गया। आरोप है कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर देशी बम फेंके। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया एवं कई देशी बम बरामद किए।

In Kultali, locals were forced to throw an EVM into a pond after relentless threats from TMC goons terrorized voters and booth agents' families. TMC thugs sent white clothes and flowers to intimidate BJP booth agents. This is the state of democracy in WB under TMC's tyranny.… pic.twitter.com/4vp4Axlg5R

पश्चिम बंगाल के निर्वाचन कार्यालय ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, 'आज सुबह 6 बजकर 40 मिनट पर 19-जयनगर (सुरक्षित) संसदीय क्षेत्र के 129 कुलटुल विधानसभा क्षेत्र में बेनिमाधवपुर एफपी स्कूल के समीप सेक्टर ऑफिस से ‘रिजर्व’ ईवीएम एवं कागजात स्थानीय भीड़ ने लूट लिए तथा 1सीयू, 1 बीयू, 2 वीवीपैट मशीनें एक तालाब में फेंक दी गई।

निर्वाचन कार्यालय ने लिखा कि सेक्टर पुलिस थोड़ा पीछे थी। सेक्टर ऑफिस ने प्राथमिकी दर्ज करायी है और जरूरी कार्रवाई शुरू की गई है। इस सेक्टर के सभी छह मतदान केंद्रों पर चुनाव प्रक्रिया निर्बाध ढंग से चल रही है। सेक्टर ऑफिस को नई ईवीएम एवं कागज उपलब्ध कराए गए।

तृणमूल समर्थकों ने आईएसएफ पर मतदाताओं को डराने-धमकाने के लिए हिंसा करने का आरोप लगाया है। भांगर के पोलरहाट में सुरक्षाबलों ने लाठीचार्ज किया तथा संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया।

अन्य घटना बाघाजतिन क्षेत्र में हुई जहां एक आईएसएफ कार्यकर्ता के गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। इस कथित घटना के सिलसिले में तृणमूल समर्थकों पर आरोप लगाए गए।

TMC’s reign of terror persists in the seventh phase of voting.



Bomb blasts are rampant in Satulia, Bhangar. Mamata Banerjee, who knows exactly who is making these bombs, is still allowing these explosions to occur.



Mamata Banerjee, where are all these bombs coming from? pic.twitter.com/C9xIjkONwK