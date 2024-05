PM मोदी के सामने चुनाव लड़ने के लिए देशभर से आ रहे हैं लोग, श्याम रंगीला को नहीं मिला नामांकन

Shyam Rangeela alleges officials not letting him file nomination for Varanasi Lok Sabha elections against PM Modi : वाराणसी सीट वीवीआईपी सीट के रूप मे देश में देखी जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस से लगातार तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी में हैं। पीएम मोदी की मिमिक्री करने वाले श्याम रंगीला वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन नहीं कर पाए। मंगलवार को श्याम रंगीला ने प्रशासन पर नामांकन करने से रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। वाराणसी में अंतिम और सातवें चरण में 1 जून को मतदान होगा।