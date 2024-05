Lok Sabha Election : प्रियंका गांधी करेंगी चुनावी रणनीति पर चर्चा, अमेठी और रायबरेली के नेताओं के साथ होगी बैठक

Priyanka Gandhi will discuss election strategy with leaders of Amethi and Rae Bareli : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार की शाम रायबरेली और अमेठी जिलों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर दोनों लोकसभा सीटों पर चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और प्रियंका के भाई राहुल गांधी रायबरेली सीट से चुनाव मैदान में हैं जबकि अमेठी से गांधी परिवार के बेहद करीबी सहयोगी किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। ये दोनों ही सीटें कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही हैं।

रायबरेली जिला कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज तिवारी ने बताया कि चुनाव प्रचार को गति देने के लिए रायबरेली के भुएमऊ स्थित गेस्ट हाउस में जिले के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है जिसमें प्रियंका शामिल होंगी। इस बीच अमेठी कांग्रेस के जिला प्रवक्ता अनिल सिंह ने बताया कि प्रियंका अपराह्न 4 बजे अमेठी के फुरसतगंज हवाई अड्डे पर उतरेंगी। उसके बाद वे रायबरेली के भुएमऊ गेस्ट हाउस में रायबरेली के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी।

भुएमऊ गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगी प्रियंका : सिंह ने बताया कि इस बैठक के बाद वे देर शाम अमेठी स्थित कांग्रेस के केन्द्रीय कार्यालय आएंगी और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। वे भुएमऊ गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगी। पार्टी सूत्रों ने रायबरेली में कहा कि प्रियंका के अपने भाई राहुल गांधी के पक्ष में प्रचार के लिए जिले में रहने की उम्मीद है। राहुल आम चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर रहे हैं।

प्रियंका गांधी गत 3 मई को कांग्रेस उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा के नामांकन के वक्त अमेठी आई थीं। उस वक्त उन्होंने कहा था कि वे 6 मई को आएंगी और पूरे चुनाव के दौरान अमेठी और रायबरेली में रहेंगी। अमेठी से 15 साल तक सांसद रहे राहुल गांधी ने इस बार रायबरेली लोकसभा सीट से पिछले शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर उत्तरप्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को दोबारा मैदान में उतारा है।

रायबरेली और अमेठी की हाई प्रोफाइल सीटों पर लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आगामी 20 मई को मतदान होगा। पिछली बार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हारने वाले राहुल गांधी इस बार अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं।(भाषा)

Edited by : Chetan Gour