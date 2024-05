सेहत पर उठाया सवाल, नवीन पटनायक ने PM मोदी को दिया यह जवाब

Naveen Patnaik replied to Prime Minister Modi regarding his health : ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सेहत पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सवाल उठाए जाने पर पटनायक ने कहा कि उनकी सेहत ठीक है और वे लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए गत एक महीने से प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले सार्वजनिक रूप से कहा कि मैं उनका अच्छा मित्र हूं। उन्हें मात्र मुझे फोन करके मेरी सेहत की जानकारी लेनी थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के स्वास्थ्य में अचानक आई गिरावट के पीछे ‘साजिश’ की आशंका जताते हुए बुधवार को वादा किया कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वह इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित करेगी।

तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी : मयूरभंज और बालासोर लोकसभा सीट पर चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए मोदी ने दावा किया कि पांच दशक के अंतराल के बाद केंद्र में लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा, सवाल ये है कि नवीन बाबू की तबियत खराब होने के पीछे कोई षड्यंत्र है क्या? ये ओडिशा के लोगों को जानने का अधिकार है। कहीं इसमें उस लॉबी का तो हाथ नहीं है न जो नवीन बाबू के नाम पर पर्दे के पीछे ओडिशा में सत्ता भोग रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, इस रहस्य से पर्दा उठना जरूरी है। इसलिए 10 जून के बाद ओडिशा में भाजपा सरकार बनने के बाद हमारी सरकार एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगी और ये जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबियत क्यों गिरती जा रही है। उन्होंने कहा, नवीन बाबू की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के पीछे के रहस्य को सामने लाया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य के लोगों को इसका कारण जानने का अधिकार है।

पूरा ओडिशा चाहता है कि कोई उड़िया राज्य का मुख्यमंत्री बने : तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले और पटनायक के करीबी माने जाने वाले बीजू जनता दल (बीजद) के नेता वीके पांडियन का परोक्ष रूप से उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि पूरा ओडिशा चाहता है कि कोई उड़िया राज्य का मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा, ओडिशा के लोगों ने राज्य में बीजद के 25 साल के शासन पर पूर्ण विराम लगाने का फैसला किया है। मोदी ने कहा कि उनके शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 10 साल में 11वें स्थान से पांचवें स्थान पर पहुंच गई है।

उन्होंने कहा, दस साल पहले कोई नहीं सोचता था कि भारत में आतंकवाद को रोका जा सकता है, लेकिन हमने विस्फोटों से अपने प्रमुख शहरों को बचाकर यह दिखाया है। किसी ने नहीं सोचा था कि जम्मू-कश्मीर में शांति लौटेगी लेकिन वहां के लोग अब गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं।

मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत की मिसाइल क्षमता तेजी से बढ़ी है और देश अब अन्य देशों को ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात कर रहा है तथा चंद्रयान आज ऐसी जगह पहुंच गया है, जहां कोई देश नहीं पहुंचा है। बीजद सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, ओडिशा में आप जहां भी कदम रखते हैं, वहां प्राकृतिक संपदा है लेकिन राज्य गरीब रहता है क्योंकि इसे पिछले 25 साल से बीजद और उससे पहले कांग्रेस ने लूटा।

बीजद को वोट मतलब अपना वोट बर्बाद करना : उन्होंने कहा, ओडिशा के लोग जानते हैं कि बीजद को वोट देने का मतलब अपना वोट बर्बाद करना होगा। वे अब इस पर भरोसा नहीं करते। आपने पार्टी को 25 साल दिए और इसने आपको धोखा दिया, आपको लूटा और आपको पिछड़ा रखा। मोदी ने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए काम कर रही है और उनकी सरकार ने बिरसा मुंडा के जन्मदिन को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में घोषित किया है।

पटनायक के स्वास्थ्य की स्थिति पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पांडियन ओडिशा के मुख्यमंत्री के हाथ की गतिविधियों को भी नियंत्रित कर रहे हैं। शर्मा ने एक वीडियो साझा किया था जिसमें एक चुनावी सभा में भाषण देते समय पटनायक का एक हाथ तेजी से कांप रहा था और इसे देखकर पांडियन ने उनके हाथ को मेज पर रख दिया।

शर्मा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए इस वीडियो के साथ लिखा, यह बहुत परेशान करने वाला वीडियो है। वीके पांडियन जी नवीन बाबू के हाथों की गतिविधियों को नियंत्रित कर रहे हैं। पांडियन का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने दिल्ली में पढ़ाई की और पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया। एक उड़िया महिला से शादी करने के बाद वह ओडिशा कैडर में स्थानांतरित हो गए। भाजपा उन्हें ओडिशा की राजनीति में ‘बाहरी’ कहती रही है।

मेरे हाथों को लेकर चर्चा कर रही भाजपा : शर्मा की टिप्पणी के जवाब में पटनायक ने एक वीडियो संदेश में कहा था, मेरा मानना है कि भाजपा गैर-मुद्दों को मुद्दा बनाने के लिए जानी जाती है, इसलिए वह मेरे हाथों को लेकर चर्चा कर रही है। यह निश्चित रूप से काम (चुनावों में) नहीं आएगा। पटनायक ने भाजपा नेताओं पर उनके स्वास्थ्य के बारे में झूठ फैलाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, भाजपा जो झूठ फैला सकती है उसकी एक सीमा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और मैं पूरे राज्य में लगभग एक महीने से चुनाव प्रचार कर रहा हूं।

मेरी सेहत ठीक : ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को कहा कि उनकी सेहत ठीक है और वह लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए गत एक महीने से प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) पूर्व में सार्वजनिक रूप से कहा कि मैं उनका अच्छा मित्र हूं। उन्हें मात्र मुझे फोन करके मेरी सेहत की जानकारी लेनी थी लेकिन ओडिशा एवं दिल्ली में भाजपा के कुछ लोग मेरी सेहत को लेकर अफवाह फैला रहे हैं।

उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरी सेहत ठीक है और मैं राज्य में विगत एक महीने से चुनाव प्रचार कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक ओडिशा में आयोजित तीन चुनावी रैलियों में दावा किया था कि ओडिशा के मुख्यमंत्री की सेहत ठीक नहीं है और वह नियमित कर्तव्यों को भी पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं।

मोदी के बयान के कुछ घंटों के बाद ही पटनायक की यह प्रतिक्रिया आई है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि अगर ओडिशा की सत्ता में भाजपा आती है तो एक समिति बनाई जाएगी जो पटनायक के स्वास्थ्य में अचानक आई गिरावट का आकलन करेगी। (इनपुट भाषा)

Edited By : Chetan Gour