Lok Sabha Elections 2024 : लोकसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल, क्या 400 के आंकड़े को छू पाएगा NDA

Video of prisoner lodged in Bareilly jail goes viral : उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक ठेकेदार की हत्या के आरोपी का बरेली जेल में निरुद्ध रहने के दौरान सोशल मीडिया पर लाइव होने का एक वीडियो वायरल होने के बाद जेल के उप महानिरीक्षक कुंतल किशोर ने इस प्रकरण की जांच का आदेश दिया है। वायरल वीडियो में आरोपी कह रहा है, मैं स्वर्ग में हूं और स्वर्ग का मजा ले रहा हूं।