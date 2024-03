Bharat Jodo Nyay Yatra : राहुल गांधी की समापन रैली में शरद पंवार समेत कई विपक्षी नेता होंगे शामिल

Many opposition leaders will attend the conclusion of Bharat Jodo Nyay Yatra : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के समापन के अवसर पर रविवार को आयोजित होने वाली रैली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत 'इंडिया' गठबंधन के कई घटक दलों के नेता शामिल होंगे।

महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने बताया कि स्टालिन, अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने 17 मार्च को मुंबई के दादर इलाके के शिवाजी पार्क में होने वाली रैली में शामिल होने की पुष्टि की है।

उन्होंने कहा कि रैली में आम आदमी पार्टी और विपक्षी गठबंधन के कुछ अन्य घटक दलों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार भी इस जनसभा में शामिल होंगे।

वडेट्टीवार ने कहा, शनिवार को लोकसभा चुनाव की घोषणा की जाएगी, इसलिए ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ की समापन रैली का खर्च हमारे चुनाव खर्च में दिखाया जाएगा। राहुल गांधी की यात्रा शनिवार दोपहर मुंबई पहुंचेगी। यात्रा फिलहाल महाराष्ट्र के पालघर जिले में है। (भाषा) फोटो सौजन्‍य : टि्वटर/एक्स

