EVM के डेटा को लेकर कपिल सिब्बल ने Supreme Court से किया यह आग्रह

Many independent candidates are trying their luck in Delhi : दिल्ली में चुनावी शोर के बीच कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं, जिनके लिए न तो किसी के पास मालाएं हैं, न लाउडस्पीकर, न नारे, न पैसे और न लोगों की भीड़ लेकिन ‍फिर भी बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने का इनका फैसला मतपत्र पर अपने नाम को देखने की चाहत के बजाय अपनी-अपनी कहानियों से प्रेरित है।