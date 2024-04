क्या प्रियंका पति राबर्ट वाड्रा का अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ना तय हो गया है?

Amethi loksabha election : अमेठी से गांधी परिवार के चुनाव लड़ने की खबरों के बीच एक बार फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि राबर्ट वाड्रा का इस सीट से चुनाव लड़ना लगभग तय हो गया है।

अमेठी और गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से चुनाव लड़ाने की मांग की गई है।

क्या हैं पोस्टर के मायने : बताया जा रहा है कि यह पोस्टर इस बात के संकेत दे रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा को ही अमेठी से चुनाव लड़ाया जाएगा। इसके माध्यम से कांग्रेस कहीं न कहीं यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि गांधी परिवार के सदस्य के तौर पर वाड्रा को लोगों पर थोपा नहीं जा रहा है, बल्कि उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग पर लोकसभा चुनाव में उतारा जा रहा है।

वाड्रा भी दे चुके हैं संकेत : सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पहले भी कई बार अमेठी से चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं। नाम का ऐलान होते ही वे जोरशोर से प्रचार भी शुरू कर देंगे। हालांकि कई लोगों का मानना है कि कांग्रेस का इस सीट पर उम्मीदवार के नाम का एलान करने में देरी करना चुनावी रणनीति का ही हिस्सा है।

क्या कहा स्मृति ईरानी ने : इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी मंगलवार को कहा कि एक बात चिंता की है कि राहुल गांधी को कुछ पता हो या नहीं, लेकिन उनके जीजाजी को जगदीशपुर का पता है। जगदीशपुर के लोगों को अब सावधान रहने की जरूरत है। अगर उनके जीजाजी को जगदीशपुर पता है तो हर गांव, हर घर, हर व्यक्ति को अब अपनी संपत्ति के कागजात छुपाने की जरूरत है।

#WATCH | Amethi, Uttar Pradesh: Union Minister Smriti Irani says, "... There is one thing to worry about, whether Rahul Gandhi knows something or not, his brother-in-law knows Jagdishpur. People of Jagdishpur need to beware now. If his brother-in-law knows Jagdishpur, every… pic.twitter.com/IQQpVWwrPe