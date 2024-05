Karnataka : डाकघर में खाता खुलवाने वालों की लगी भारी भीड़, जानिए क्‍या है मामला...

Huge crowd of people opening accounts in post offices in Karnataka : कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आम तौर पर खाली रहने वाले जनरल पोस्ट ऑफिस (GPO) में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाते खुलवाने के लिए महिलाओं की अभूतपूर्व भीड़ देखी जा रही है।

महिलाओं को है यह उम्मीद : डाकघर में खाते खुलवाने आ रही महिलाओं को उम्मीद है कि यदि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद केंद्र में 'इंडिया' गठबंधन की सरकार आई तो उनके खातों में प्रतिमाह 8500 रुपए की धनराशि जमा की जाएगी। देश में लोकसभा चुनाव अभी जारी हैं, लेकिन महिलाएं डाकघर में खाता खुलवाने के लिए लंबी कतारों में लगी हैं। इन महिलाओं में से अधिकतर महिलाएं अल्पसंख्यक समुदाय की हैं।

उनमें से कुछ महिलाओं का मानना ​​है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) खाता खुलवाने से उन्हें हर महीने 8,500 रुपए मिलने की गारंटी होगी। डाकघर में खाता खुलवाने आई एक महिला ने बताया कि वह सुबह-सुबह ही कतार में लग गई थी। एक अन्य महिला ने बताया कि उसके मोहल्ले में सभी लोग कह रहे हैं कि खाता खुलने के दिन से ही पैसा आना शुरू हो जाएगा, इसलिए वह भी खाता खुलवाने आई है। ज्यादातर महिलाएं शिवाजीनगर, चामराजपेट और आसपास के इलाकों से थीं।

जीपीओ-बेंगलुरु के मुख्य पोस्ट मास्टर एचएम मंजेश ने कहा कि लोग इस विश्वास के साथ खाते खुलवाने के लिए डाकघर आ रहे हैं कि डाक विभाग उनके खातों में 2000 रुपए या 8500 रुपए जमा करेगा। मंजेश ने कहा, दरअसल यह एक अफवाह है। किसी ने यह अफवाह फैलाई है। डाक विभाग उन्हें कोई धनराशि नहीं देगा। हालांकि इस खाते का इस्तेमाल किसी भी तरह के ऑनलाइन लेनदेन या फिर प्रत्यक्ष लाभ (अंतरण) योजना के लिए किया जा सकता है।

और अधिक काउंटर खोले गए : उन्होंने कहा कि डाक विभाग ने उपभोक्ताओं को इस बारे में पहले ही सूचित कर दिया है। मुख्य पोस्ट मास्टर ने कहा, हमने कुछ पोस्टर भी प्रदर्शित किए हैं। इसके बावजूद ग्राहक अनुरोध कर रहे हैं कि हम उनके लिए आईपीपीबी खाते खोलें। उन्होंने कहा कि इतनी भीड़ थी कि जीपीओ भवन के बाहर खुले आसमान के नीचे और अधिक काउंटर खोले गए।

कांग्रेस विधायकों ने फैलाई अफवाह : डाक विभाग के सूत्रों के अनुसार, पिछले तीन दिन से यह भीड़ देखी जा रही है। समझा जाता है कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने यह अफवाह फैलाई है, जिस पर विश्वास करके महिलाएं जीपीओ आ रही हैं। इन विधायकों ने कहा कि महिलाओं को चार जून के बाद पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, जब ‘इंडिया’ गठबंधन सत्ता में आएगा।

कांग्रेस ने केंद्र की सत्ता में आने पर महालक्ष्मी योजना शुरू करने का वादा किया है, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के परिवारों की महिला मुखियाओं के खाते में सीधे 8500 रुपए जमा किए जाएंगे। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour