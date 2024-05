प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कितने करोड़ की है संपत्ति?

how much property of Prime Minister Modi : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 मई को अपनी संसदीय सीट वाराणसी से अपना चुनावी नामांकन दाखिल किया। चुनावी हलफनामे में पीएम मोदी ने संपत्ति का विवरण भी दिया। हलफनामे की जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के पास कुल 3 करोड़ 2 लाख 6 हजार 889 रुपए की संपत्ति है। उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री के पास कुल 52,920 रुपए नकद हैं, जबकि 2019 में उनके पास सिर्फ 38,750 नकद राशि थी। पीएम मोदी के 2.85 करोड़ रुपए भारतीय स्टेट बैंक में फिकस्ड डिपॉजिट हैं।

कितना सोना : पीएम मोदी के पास सोने की चार अंगुठियां हैं। इनकी कीमत 2.67 लाख रुपए है। पीएम मोदी के पास 52 हजार 920 रुपए कैश है और 9.12 लाख रुपये के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। पिछले वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी ने 3.33 लाख रुपए का आयकर दिया था।

2019 और 2014 का ब्योरा : 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने बताया था कि उनके पास गुजरात के गांधीनगर में एक आवासीय ज़मीन के साथ 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसमें से 1.27 करोड़ रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम के पास 1.65 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति थी।

नहीं है कोई घर : चुनावी हलफनामे के अनुसार के अचल संपत्ति के कॉलम में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसमें जमीन, घरों का ब्योरा दिया जाता है। जशोदाबेन को पीएम मोदी की पत्नी बताया गया है। उनके पास कितनी संपत्ति है, इस बारे में हलफनामे में जानकारी नहीं दी गई है।

कितने पढ़े-लिखे हैं पीएम मोदी : पीएम मोदी को अहमदाबाद का निवासी बताया गया है। पीएम मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1978 में बीए की डिग्री और 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री ली थी।

क्या दर्ज है कोई आपराधिक मामला : पीएम मोदी के खिलाफ कोई आपराधिक केस लंबित नहीं है और न तो उन्हें किसी अपराध के लिए दोषी माना गया है।