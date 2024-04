Lok Sabha Election : मणिपुर में कुछ स्थानों पर गोलीबारी, जान बचाकर भागे मतदाता

Firing in some constituencies in Manipur : इनर मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 2 स्थानों से धमकाए जाने और गोलीबारी की घटनाएं सामने आईं, जहां इस समय लोकसभा चुनाव के तहत मतदान जारी रहा है। हथियारबंद लोगों ने एक मतदान केंद्र के पास हवा में कई गोलियां चलाईं, जिससे मतदाता भाग गए।

अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि बिष्णुपुर जिले के मोइरंग निर्वाचन क्षेत्र के थमनापोकपी में, हथियारबंद लोगों ने एक मतदान केंद्र के पास हवा में कई गोलियां चलाईं, जिससे मतदाता भाग गए। पुलिस ने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों को मौके पर भेजा गया।

उन्होंने बताया कि अज्ञात हथियारबंद लोगों ने विभिन्न स्थानों पर एक विशेष राजनीतिक दल के चुनाव एजेंट को भी धमकाया और उन्हें मतदान केंद्र से चले जाने के लिए कहा। एक अधिकारी ने बताया कि इंफाल पश्चिम जिले के उरीपोक और इरोइशेम्बा में हथियारबंद लोगों ने एक पार्टी के एजेंट को मतदान केंद्र परिसर छोड़ने के लिए कहा।

अधिकारी ने कहा, धमकाए जाने से नाराज इरोइशेम्बा के मतदाता जबरदस्ती मतदान केंद्रों में घुस गए और चुनाव सामग्री और उपकरण नष्ट कर दिए। इंफाल पूर्वी जिले के कीराव निर्वाचन क्षेत्र के कियामगेई में हथियारबंद लोगों ने गोलियां चलाईं और कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को धमकाया।

इससे पहले सुबह इंफाल पूर्वी जिले के खोंगमान जोन 4 में मतदाताओं और अज्ञात लोगों के बीच बहस हुई, जिससे ईवीएम को नुकसान पहुंचा। इस बीच, आउटर मणिपुर में कुकी-प्रभुत्व वाले विधानसभा क्षेत्रों के कई इलाकों में अपराह्न एक बजे तक कम मतदान दर्ज किया गया।

अधिकारियों ने कहा कि कांगपोकपी जिले के सैतु और सैकुल निर्वाचन क्षेत्रों में क्रमशः 13.22 प्रतिशत और 8.58 प्रतिशत मतदान हुआ। चूड़ाचांदपुर जिले के हेंगलेप में सभी कुकी-प्रभुत्व वाले विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक 49 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। दूसरी ओर चुराचांदपुर विधानसभा क्षेत्र में 43.67 प्रतिशत मतदान हुआ। चंदेल निर्वाचन क्षेत्र में 68.63 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया जहां नगा और कुकी दोनों मतदाता हैं।

हालांकि आउटर मणिपुर में मेइती प्रभुत्व वाले विधानसभा क्षेत्रों में कुकी क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा अधिक मतदान दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि थौबल जिले के खंगाबोक में 52.68 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। शुक्रवार को आउटर मणिपुर के कुल 28 विधानसभा क्षेत्रों में से 15 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जारी है। (भाषा)

